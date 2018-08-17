Томск, 17 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста нельзя относиться или отрицательно, или положительно. Это та действительность, которая существует, и от неё не уйти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор областного государственного автономного учреждения (Томская область), народный учитель России, член Общественного совета Сибирского федерального округа Александр Сайбединов.

Страусиная позиция

«В настоящее время в России идут разные процессы. С одной стороны, улучшается качество жизни, увеличилась продолжительность жизни. С другой стороны, в пенсионной системе страны существуют проблемы. На те пенсии, которые сейчас получают пенсионеры, прожить совершено невозможно, уровень пенсий недостаточен. Во-вторых, соотношение количества пенсионеров и работающих граждан дошло практически один к двум. Закрывать глаза на эти проблемы нельзя», — считает эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»