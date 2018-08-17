Севилья, Испания, 17 августа, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) ввёл новую шкалу оценки уровня исполнения в фигурном катании и обнулил все мировые рекорды. Об этом сообщается на сайте организации.

Michael Coghlan С чистого листа

На прошедшем в июне 2018 года конгрессе ISU в Севилье была утверждена новая шкала. Согласно новым правилам, она расширена до схемы «минус пять — плюс пять», тогда как ранее применялась схема «минус три — плюс три».

Отмечается, что все рекорды, установленные по старой шкале, перейдут в архив и станут «историческими». Это коснётся и рекордов Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс ISU в Севилье избрал новое руководство организации.