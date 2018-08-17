Ульяновск, 17 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области дополнительно выделяются 7 млн рублей на поддержку бюджетников по программе «Губернаторская ипотека». Ранее на предоставление социальных выплат было предусмотрено 39 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе премьера по итогам заседания регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В этом году в области смогут воспользоваться «губернаторской ипотекой» более 300 бюджетников. На это предусмотрено 46 млн рублей из регионального бюджета, из них 7 млн выделяются дополнительно. Данная льготная программа кредитования реализуется в регионе несколько лет. Власти обращают внимание на то, что финансирование программы ежегодно увеличивается с целью улучшения жилищных условий граждан.

Кроме того, с 2018 года в регионе предоставляется право выбора формы использования единовременной выплаты. Сумму в 150 тысяч рублей можно направить как на оплату первоначального взноса, так и на компенсацию снижения размера процентной ставки, а также совместить эти две возможности. Напомним, в 2017 году сумма была единовременной выплаты составляла 100 тыс. рублей.

Напомним, за последние пять лет объёмы жилищного строительства на территории области выросли вдвое. В 2017 году построено 4826 жилых домов (12 597 квартир) общей площадью 966 909 кв. м, что составило 103,4% к уровню 2015 года. По стандартам экономического класса по области введено 798 536 кв. м жилой площади. В 2017 году ввели 976,5 тыс. квадратных метров жилья, это самый большой объем с 1943 года.