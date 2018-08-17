Архангельск, 17 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Жители пгт Урдома Ленского района Архангельской области возмущены планами организовать свалку отходов из Подмосковья в окрестностях их поселка. Более шести тысяч человек уже подписали петицию против «импорта» мусора. В планах — митинги и пикеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com

Разговоры о том, что на территории Ленского района могут организовать свалку, начали ходить еще в июле, когда рядом со станцией Шиес начали вырубать лес. О том, что лес вырубают именно под свалку, местные жители узнали от рабочих — ни глава поселения, ни местные депутаты, по их словам, не были в курсе происходящего.

После того как обеспокоенная общественность разослала обращения во все инстанции и проблемой заинтересовались СМИ, региональные власти признали — в Шиесе должен появиться завод по переработке ТКО из Московской области.

В областном правительстве говорят, что на территории предполагаемого строительства пока идут изыскательные работы, и только после них проект вынесут на общественные слушания.

На этом можно было бы людей успокоить, но в СМИ попала фотография телеграммы, в которой говорится, что 56 вагонов с коммунальными отходами из Люберец в Шиес отправят уже 20 августа.

Добавим, что к протесту присоединились жители Коми, живущие в непосредственной близости от предполагаемого места переработки мусора. В Усть-Вымском районе люди начали сбор подписей против строительства объекта.

Читайте также:

Вместо свалки: архангельский экотехнопарк начнут создавать в этом году