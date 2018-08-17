Киев, 17 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Киев введет ограничения против своих граждан, а не Кремля, отменив пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом 17 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший замминистра инфраструктуры Украины (2014 год) Александр Кава.

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Он напомнил, что Россия на законных основаниях досматривает морские суда в акватории Азовского моря.

«Прекращение железнодорожного сообщения направлено не против Российской Федерации, это ограничение коснется в первую очередь граждан Украины, поскольку основными потребителями этих услуг являются граждане Украины, а не россияне. Что касается досмотра судов, то было разъяснение министерства иностранных дел Украины, что досмотр судов в Азовском и Черном морях, в районе Керченского пролива вписывается в рамки двустороннего соглашения, которое действует и которое никто не приостанавливал», — сказал Кава.

По его словам, убытки Украины от разрыва ж/д-сообщения с Россией составят около 144 млн долл.

«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще и дождаться решения Кабинета министров… Если такое решение будет принято, то по итогам года «Укрзализныця» потеряет порядка 4 млрд грн (144 млн долл.) дохода и прибыль около 400 млн грн (14,4 млн долл.). За первое полугодие доход от перевозки пассажиров между Украиной и Россией составил около 2 млрд грн (72,2 млн долл.). А чистая прибыль от этих перевозок составила 177 млн грн (6,3 млн долл.). В отличие от внутренних перевозок международные перевозки прибыльные, поскольку там тариф в четыре-пять раз выше, чем проезд на аналогичные расстояния внутри страны», — пояснил Кава.

Он считает, что от разрыва ж/д-сообщения с РФ выиграют перевозчики Беларуси и Молдовы.

«Если примут решение о прекращении перевозок, будут вынуждены уволить около 5 тыс. сотрудников в разных частях страны. Это лишит дохода 5 тыс. семей железнодорожников. Поскольку между странами будут курсировать поезда «Молдавских железных дорог», то есть большая доля вероятности, что ту прибыль, которую получала «Укрзализныця» от перевозки пассажиров между Украиной и Россией, теперь будут получать «Молдавские железные дороги». По аналогии получилось с прекращением авиасообщения между странами, когда в выигрыше осталась авиакомпания «Белавиа» и международный аэропорт «Минск», — добавил Кава.

Он также не исключает, что Россия примет ассиметричные шаги в ответ на отмену пассажирского ж/д-сообщения.

«Ассиметричные шаги очень сложно просчитывать, поскольку какие-то ограничения могут касаться не рынка пассажирских и грузовых перевозок, а каких-то других сфер. Мы прекрасно помним, когда у нас в стране начали блокировать фуры с российскими номерами, то ассиметричным действием стало ограничение на транзит украинских товаров через территорию Российской Федерации в Казахстан. Мы за год сократили свой экспорт в Казахстан в два раза. Это и налоги, которые платились у нас в стране, это и тысячи рабочих мест и благосостояние тысяч семей», — напомнил Кава.

Эксперт также считает, что Киев не сможет запретить автобусное сообщение с Россией.

«Что касается автобусных перевозок, их прекратить невозможно. Из легального сегмента эти перевозки перейдут в нелегальный сегмент», — подытожил Кава.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры подготовило проекты решений о запрете пассажирских перевозок и железнодорожного сообщения с РФ. Соответствующие проекты решений направят на согласование в кабмин Украины.

«Я уверен, что те контраргументы, которые мы предложим в ближайшее время, Кабинет министров поддержит. Министерство инфраструктуры уже их наработало, у нас есть несколько сильных ответных ударов… Я считаю, что таким образом мы обезопасим украинцев, которые ездят в РФ», — сказал Омелян 16 августа в эфире «5 канала».

Напомним, в 2015 году Украина отменила авиасообщение с Россией. После этого решения Беларусь резко нарастила авиаперевозку пассажиров в направлении РФ.