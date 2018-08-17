Кемерово, 17 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Следователи направили в Центральный районный суд Кемерово ходатайства о продлении срока ареста еще пяти фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», говорится 17 августа на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Так, следствие просит продлить арест управляющей ТРЦ Надежде Судденок, генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, владелец ТРЦ) Юлии Богдановой, техническому директору ККК Георгию Соболеву, а также руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и работнику этой компании Александру Никитину.

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Напомним, ранее в суд поступили аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста бывшей руководительницы инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой и сотруднику частного охранного предприятия, отключившего систему оповещения о пожаре, Сергею Антюшину.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, унесший жизни 60 человек, произошёл 25 марта. По уголовным делам, возбуждённым после трагедии, в качестве фигурантов в настоящее время проходят 11 человек.

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