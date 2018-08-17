Донецк, 17 августа, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Отказ от централизованного горячего водоснабжения еще сильнее ухудшит жизнь населения Украины, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Наумец, сообщает 17 августа «Донецкое агентство новостей».

Если в кране нет воды

По его словам, на Украине успешно работают ТЭЦ, которые обеспечивают народ теплом. При отказе от централизованного горячего водоснабжения жилые дома придется переоборудовать: устанавливать бойлеры, реконструировать системы электроснабжения. Это дорого обойдется как правительству, так и населению. Наумец подчеркнул, что отказ от использования ТЭЦ — это «нечестный» ход, который приведет страну в «коммунальный тупик».

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что поддерживает идею перехода от централизованного горячего водоснабжения к автономному.