Москва, 17 августа, 2018, 14:07 — ИА Регнум. 4 октября в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в Москве откроется выставка выдающегося русского пейзажиста Архипа Куинджи. Экспозиция включает около 200 работ художника, написанных в разное время. Об этом сообщила на пресс-конференции куратор выставки Ольга Атрощенко.

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

По оценкам специалистов, это будет самая представительная выставка живописца в ХХ века. Организаторам удалось собрать лучшие работы мастера пейзажной живописи из 24 музеев России. Центральной картиной экспозиции станет известная работа «Лунная ночь на Днепре». Поскольку впервые будет выставлено сразу два её варианта, ценители искусства смогут выбрать наиболее им понравившийся.