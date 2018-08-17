Миасс, Челябинская область, 17 августа, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В челябинском Миассе документы на конкурс по назначению мэра подали уже четыре человека. Четвёртой стала общественница Валентина Комкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ранее свои документы сдали врио мэра Григорий Тонких, экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин и бывший силовик Александр Иванов.

Напомним, что срок подачи документов истечёт 20 августа. А 26 сентября депутаты могут уже выбрать мэра.

Этот конкурс уже второй. Первый завершился провалом. 5 июля члены городского собрания депутатов не поддержали ни одного из кандидатов, большинство просто испортило бюллетени.