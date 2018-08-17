Сана, 17 августа, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций пригласила правительство Йемена, а также хуситов провести мирные переговоры в Женеве 6 сентября, сообщает 17 августа Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Целью переговоров, на которые обе стороны конфликта согласились без предварительных условий, станет облегчение положения мирных жителей, освобождение заключенных и открытие коммерческих авиарейсов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, после того, как повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади. Опальный лидер государства бежал в Саудовскую Аравию, которая вмешалась в конфликт по его просьбе, что привело к эскалации насилия.