NASA: Связь с марсоходом Opportunity пока не удаётся восстановить
Вашингтон, 17 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Связь с марсоходом Opportunity утеряна, и её пока не удаётся восстановить. Об этом 16 августа сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.
Отмечается, что в июне на Марсе началась мощная пылевая буря. Через несколько дней после ее начала инженеры были вынуждены перевести марсоход в режим чрезвычайного положения и отключить все инструменты, кроме часов.
В начале августа количество пыли в атмосфере Марса упало в несколько сотен раз, почти до нормальных значений.
Предполагается, что, когда пыль осядет, с марсоходом можно будет установить связь. Однако пока неясно, как пережили батареи аппарата почти месяц жизни в темноте и холоде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, буря, в которую попал аппарат, распространилась на территорию в 40 млн квадратных километров. При этом марсоход находится неподалёку от эпицентра бури, из-за чего его работу приостановили.