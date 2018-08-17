Киев, 17 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Малая приватизация не поможет украинской экономике, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает 17 августа «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок. Украина

По его словам, все объекты, которые будут проданы в ходе малой приватизации, практически ничего не стоят, «один балласт». Как отметил глава днепропетровского офиса компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine МаксимПирогов, малая приватизация также дает возможности для коррупции. В частности, реально рассчитать стоимость объектов практически невозможно. Помимо этого, аукцион может быть прерван в любой момент, а лот выставлен заново — до тех пор, пока его не выкупит заинтересованная сторона.

Напомним, на Украине ранее начали малую приватизацию. Помимо нее будет проходить большая приватизация, на которой продадут крупные гособъекты.