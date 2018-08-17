Москва, 17 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Примет ли лидер КНДР Ким Чен Ын участие в Восточном экономическом фору, который пройдёт во Владивостоке в сентябре 2018 года, пока неизвестно. Подтверждений этому визиту со стороны Пхеньяна пока поступало. Об этом 17 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Делегация Индии готовится принять участие в ВЭФ — 2018

«Пока мы не имеем подтверждения из Пхеньяна», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11−13 сентября. Участие в этом в крупном мероприятии намерены принять делегации Индии, Франции, Японии и Китая.

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Напомним, приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить ВЭФ-2018 лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время встречи с главой страны в Пхеньяне 31 мая передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В первой декаде июля во Владивостоке был замечен личный самолёт лидера КНДР Ким Чен Ына. Предполагалось, что на нём прибыли северокорейские чиновники для подготовки к возможной поездке Ким Чен Ына во Владивосток во время проведения Восточного экономического форума в сентябре 2018 года.