Москва, 17 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. На переговорах в Берлине между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель скорее всего не будет подниматься вопрос возможной финансовой помощи Турции. Об этом 17 августа сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам официального представителя Кремля, такой вопрос вряд ли уместно обсуждать без представителей Анкары.

«Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это же надо обсуждать с Турцией», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства говорил о том, что в Берлине Путин и Меркель обсудят вопросы, связанные с конфликтами в Сирии и на Украине, а также проблемы межгосударственных отношений.

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