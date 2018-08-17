Новосибирск, 17 августа, 2018, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 17 августа, прошло 26-е выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. В заседании, которое провёл председатель Совета Михаил Федотов, приняли участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и глава Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и глава Новосибирской области Андрей Травников

Как отметили ИА REGNUM в правительстве региона, Михаил Федотов высоко оценил уровень развития гражданского общества в сибирском регионе.

«На личный приём с участием членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества здесь записалось только 22 человека, и это очень хороший показатель, который демонстрирует, что вопросы, волнующие граждан, активно решаются на региональном уровне», — сказал Федотов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что члены Совета работали в регионе в течение четырёх дней. Он поблагодарил руководство Совета за то, что выездное заседание проведено именно в Новосибирской области.

«Нам очень важно чувствовать эту поддержку, очень важно услышать не только рекомендации, подсказки, может быть, даже и указания, что мы можем сделать на нашем уровне, на что нам следует обратить внимание. Важно и то, что выявляются проблемы общероссийские, проблемы всех регионов, всех муниципалитетов, и мы сразу слышим предварительные решения, рекомендации, которые вы планируете вынести на федеральный уровень, для того, чтобы эти проблемы снять», — сказал Андрей Травников.

Он также поблагодарил Михаила Федотова за готовность Совета рекомендовать на высшем уровне решить вопрос с завершением строительства перинатального центра в городе Новосибирске и напомнил, что Новосибирская область — один из лидирующих субъектов страны по количеству и степени активности социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным главы региона, за три последних года число общественников, реализующих социально значимые проекты и программы, выросло в пять раз. Они не только находятся в конструктивном диалоге с органами государственной власти и местного самоуправления, но и принимают активное участие в подготовке управленческих решений.

В то же время Андрей Травников подчеркнул необходимость постоянного усиления диалога общественности и власти.

Отметим, что днём ранее, 16 августа, Михаил Федотов и Андрей Травников провели двустороннюю рабочую встречу, на которой обсудили наиболее актуальные вопросы соблюдения гражданских прав и свобод.

Как рассказала ИА REGNUM в правительстве региона, члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека дали высокую оценку работы многих социальных, медицинских и образовательных учреждений Новосибирской области, отметив, что в целом проблемы граждан в регионе решаются намного успешнее, чем в других субъектах страны. Однако, необходимо решение первоочередных насущных задач в сфере здравоохранения (в частности, обновление материально-технической базы Мошковской ЦРБ), образования (строительство нового детского сада в микрорайоне Стрижи в Новосибирске), инновационной медицины (предложение о составлении субрегионального регистра доноров костного мозга), экологии (строительство полигонов хранения и переработки ТБО, сохранение лесов, снижение уровня загрязнённости воздуха в Новосибирске, улучшение качества воды в регионе), уголовно-исправительной системы (необходимость строительства нового корпуса центра временного содержания иностранных граждан, обеспечение карантина для лиц, поступающих в центр и непрошедших флюорографию).

А уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева напомнила, что соответствующий правозащитный институт был организован в Новосибирской области в 2014 году, и за эти годы в её адрес поступило более девяти тысяч обращений граждан. Подавляющую часть задач по этим обращениям на данный момент удалось решить.

По данным Шалабаевой, в 2017 году в аппарат уполномоченного по правам человека области поступило 1 854 обращения граждан (всего рассмотрен 1 891 вопрос), из них по вопросам нарушения прав граждан в социальной сфере — 843 обращения (в 2016 году — 1 193).