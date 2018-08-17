Ташкент, 17 августа, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Индия и Узбекистан планируют подписать комплексный план мероприятий по активизации узбекско-индийского сотрудничества на 2019−2021 годы, сообщили 16 августа в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

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Договоренность о разработке плана была достигнута на встрече заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с генеральным директором министерства туризма Индии. Стороны намерены увеличить туристический поток в десятки раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в ходе заседания узбекско-индийской межправительственной комиссии Узбекистан предложил создать рабочую группу, которая подготовит соглашение о преференциальной торговле.