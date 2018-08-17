Москва, 17 августа, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Аналитики составили топ-10 самых популярных в России автомобилей китайского производства на основе продаж первого полугодия 2018 года. Рейтинг был опубликован 16 августа на сайте агентства «Автостат».

RL GNZLZ Lifan X60

Лучше всего в нашей стране продаётся кроссовер Lifan X60, за обозначенный период он разошелся в количестве 1 797 ед. На втором месте модель Tiggo 3 от Chery (1 699 ед.), на третьем — Lifan Myway (1 606 ед.). В топ-5 также попали Lifan X50 (1 526 ед.) и Zotye T600 (1 209 ед.). В первую десятку вошли следующие модели: Lifan Solano (1 202 ед.), Lifan X70 (1 132 ед.), Haval H6 (781 ед.), Chery Tiggo 5 (766 ед.) и Changan CS35 (628 ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России японских автомобилей. В первую пятёрку вошли следующие модели: Toyota Camry, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai.