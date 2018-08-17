Ростов-на-Дону, 17 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Стала известна цена билетов на товарищеский матч сборных России и Чехии по футболу, который состоится в Ростове-на-Дону 10 сентября. Об этом сообщается на сайте билетного оператора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Минимальная стоимость билетов на матч составит 500 рублей. Тогда как самые дорогие билеты будут стоить 1 700 рублей.

Отметим, что игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, в последний раз сборные России и Чехии встречались между собой в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная России уступила со счётом 1:2.