Сукабуми, Индонезия, 17 августа, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Двухлетний индонезийский мальчик из города Сукабуми стал известен всему мира из-за своего пристрастия к курению, сообщает Sindonews.

ArtySil Курящий ребёнок

Мальчик, чьё настоящее имя не называется, выкуривает около 40 сигарет в день.

По словам родителей, дурная привычка появилась у мальчика где-то месяц назад. «Всё началось с того, что он начал собирать окурки с улицы и имитировать поведение курящих взрослых», — рассказали в семье этого ребенка.

Его мать, 35-летняя Марьяти, сказала, что ничего не может с этим поделать. «Если я не куплю ему сигареты, он найдет их на улице. Если я не даю ему сигарет, он не может потом уснуть, начинает срываться и плакать», — поделилась женщина.

Отец мальчика, 36-летний Мисбаудин, рассказал, что его сын даже «охотился на прохожих, чтобы попросить сигарету».

Для того, чтобы справиться с этой пагубной привычкой, мальчика отправят в реабилитационный центр.

Это не единственный случай. В последние годы в Индонезии наблюдается негативная тенденция. В среднем около 60% населения страны курят. Причем курят даже дети. Они начинают курить с 4 лет и раньше, поскольку подражают поведению взрослых и могут купить сигареты без особых ограничений.