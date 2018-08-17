Женева, Швейцария, 17 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Противоборствующие стороны в гражданской войне в Йемене приглашены для проведения переговоров, которые запланированы на 6 сентября, заявили в ООН, сообщает британское агентство Reuters.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

С таким заявлением выступила Алессандра Веллуччи, официальный представитель отделения ООН в Женеве.

«Я могу подтвердить, что управление специального посланника ООН направило приглашения правительствам Йемена и группировке «Ансар Алла», — отметила она.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. После свержения повстанцами-хуситами президента Мансура Хади в вооруженный конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.