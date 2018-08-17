Москва, 17 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Оказаться в должниках у МФО стало не просто, а очень просто. В некоторых случаях даже соглашаться на получение кредита больше не обязательно. Предприимчивые и пока ещё не установленные правоохранительными органами граждане всё сделают за человека сами, а ему лишь останется либо погасить кредит, которого он не брал, либо долго и упорно доказывать юристам, полицейским и коллекторам, что к образовавшейся у него задолженности он не имеет никакого отношения.

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

Всё чаще в таких историях фигурируют названия микрофинансовых организаций «Монеза» и «Е-Заем». Это от их имени добропорядочным людям названивают коллекторы и грозят разнообразными карами за неуплату долга.

Как рассказывают на площадках интернет-форумов пострадавшие, схема вышеописанного вымогательства незатейлива.

«В январе 2018 года от коллекторов узнаю, что я должен двум замечательным МФО («Монеза» и «Е-Заем») денежные средства, которые я якобы оформил в интернете и подтвердил свое согласие путем ответа на смс, — пишет пользователь под ником Joshamee_Gibbs. — Чего я, собственно, не делал. Товарищи коллекторы посоветовали обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении меня».

Ответа от полиции человек не дождался. Одно из возможных оснований, которое приходит на ум пострадавшему: ущерб причинен не ему, а самой МФО, и поэтому встать на защиту пострадавшего гражданина стражи порядка не спешат.

Любопытно, что на форуме того же сайта (http://www.banki.ru), где Joshamee_Gibbs рассказал свою историю, ему внезапно решили ответить представители (так, по крайней мере, указано в нике соответствующего пользователя) самой «Монезы». После достаточно унылого и вялого препирательства возмущённому гражданину сообщили:

«Согласитесь, наша компания не является структурой, которая занимается глубокими расследованиями и розыском мошенников. В связи с этим Вам был предоставлен ответ, на основании которого Вам необходимо самостоятельно обратиться в правоохранительные органы».

Иными словами, человек, по всей видимости, непричастный к получению кредита, одолеваемый коллекторами (институт которых сам по себе не мешало бы как следует проверить) должен сам бродить по полицейским и прокурорским кабинетам, доказывая свою невиновность.

«К сожалению, попал в аналогичную ситуацию с «Монеза» и «Е-заем»! — пишет другой пользователь — artashes. — Узнал об оформленном займе от коллекторов, чему сначала не поверил. Далее обратился в данные конторы… Выяснилось, что якобы я оформил заем на 10 000 и на 15 000 тыс. рублей. Обратился также в БКИ, пока что 2 займа на мне висят, кредитная история испорчена».

Ответ, который он получил на этом же форуме от представителей МФО, особой ясности в дело не внёс:

«Вашими данными завладел злоумышленник, как это произошло, к сожалению, мы не знаем, поэтому и рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, которые должны найти мошенника и обезопасить, в свою очередь, и Ваши данные».

Однако в такой ситуации получается, что МФО раздают кредиты кому попало, даже не удосужившись установить подлинную личность своего клиента. Учитывая, что микрокредитная организация должна быть первой заинтересована в возврате выданных ею средств, в подобную легкомысленность верится с трудом.

Ещё больше подозрений вызывает и то, что чаще всего жалобы звучат именно в отношении двух конкретных МФО — «Монеза» и «Е-Заем». Иными словами, либо мошенники почему-то решили использовать конкретно эти фирмы, либо… есть схемы, законность которых ещё только предстоит установить. В конце концов, если обе МФО чисты как первый снег, то их адвокаты должны бить в набат, привлекать прессу и заваливать заявлениями правоохранительные органы. Вместо этого мы наблюдаем лишь обескураженных рядовых граждан, тщетно пытающихся добиться справедливости.

Еще один вопрос: откуда хитроумные дельцы получают паспортные данные граждан? Одна из жертв этой схемы — Наталья Г., рассказавшая ИА REGNUM свою историю, отметила, что столкнулась с коллекторами после того, как обратилась в «Почта Банк» и назвала там свои паспортные данные.

«Письмо-уведомление от коллекторов я обнаружила в своём почтовом ящике 3 июля, — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM. — Там было сказано, что они готовы приехать, чтобы описать моё имущество, и всё такое. Сначала я подумала, что это ошибка, и попыталась найти этих коллекторов, но они сказали, что их это не волнует и что мне якобы надо разбираться с тем, у кого якобы я брала этот кредит — с компанией «Монеза». А я ни у кого не брала».

Наталья обратилась в «Монезу» и назвала номер договора, указанный в полученном ей по почте уведомлении.

«Но мне сказали, что такого договора вообще нет, но фамилия моя им известна, — рассказала Наталья. — Потом они сказали, что у них нет офиса, и все вопросы решаются через интернет. Через несколько дней мне приходит ещё одно уведомление от других коллекторов. В этот раз речь шла о возврате кредита, якобы взятого мною у МФО «Е-Заем». Тут я уже пошла в полицию и написала заявление. Пока никакой реакции нет, и никаких уведомлений я больше не получила».

Рассуждая о том, как организаторы этой схемы завладели её паспортными данными, Наталья Г. предположила следующее:

«Я так думаю, что это «Почта Банк», потому что в апреле я ходила туда, чтобы подтвердить личность для того, чтобы пользоваться порталом «Госуслуги». Для этого им были нужны мои паспортные данные. Больше я их нигде не оставляла. Это было в апреле, и в апреле же у меня появились эти займы. Один заём на сумму 21 тыс., а второй на 24 тыс. рублей».

Отдельного упоминания заслуживает и то, кого должны благодарить пострадавшие от мошенников граждане за создание в стране такой системы, при которой злоумышленник, пользуясь одной лишь сетью интернет, может оформить кредит на кого угодно — были бы лишь паспортные данные жертвы. В репортаже-расследовании, проведённом журналистами телеканала «Москва 24», представитель микрофинансовой организации, которой якобы задолжал денег очередной не подозревавший об этом гражданин, рассказал, что схема предложена не абы кем, а самим Банком России.

«Это в рамках закона. Предложенная Банком России схема. То есть без присутствия, но с использованием сведений заёмщика и с их проверкой через госорганы, выдавать заём», — сказал представитель МФО.

Если это так, и если ведомство Эльвиры Набиуллиной после долгих и упорных трудов наконец-то действительно создало в стране механизм, превращающий любого человека в потенциальную и, самое главное, абсолютно беззащитную жертву мошенников, то остаётся только признать, что Центробанк РФ превзошёл самого себя.