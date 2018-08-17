Бердск, Новосибирская область, 17 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Мэру города Бердск Новосибирской области Евгению Шестернину пришлось отчитываться перед федеральным центром о пожаре на мусорной свалке. Новость о том, что после возгорания на мусорном полигоне в дыму оказался город и федеральная трасса, попала не только в региональные, но и в федеральные СМИ. После чего в главке МЧС решили узнать о реальном положении дел от главы администрации города.

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«Прошла информация, что город в дыму. Но это далеко от истины. Позволила бы активность бердчан молчать, если бы город был в дыму? — рассказал Шестернин изданию «Курьер. Среда. Бердск». — Открытого пожара не было, тлел мусор на глубине. Мы его обложили грунтом. На свалке пожар не заливается водой, потому что пролить невозможно и бесполезно.

Градоначальник отметил, что доложил в МЧС РФ о ликвидации пожара и причинах его возникновения.

По данным Евгения Шестернина, в Бердске за сутки на телефон оперативного дежурного ЕДДС поступает от 80 до 100 звонков. За 16 августа, когда произошло возгорание на мусорной свалке, поступило 86 звонков и только три из них касались пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 августа на полигоне твёрдых бытовых отходов в Бердске произошло внутреннее возгорание. Как сообщали местные СМИ, горожане жаловались на то, что трудно дышать не только в районах, приближённых к мусорному полигону, но и в более отдалённых. Автомобилисты же сообщали о том, что в дыму оказалась часть бердского участка федеральной трассы Р-256.

Власти исключили версию поджога и утверждают, что воспламенился тлевший на глубине мусор.