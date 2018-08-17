Псков, 17 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о присвоение прилегающей территории к Псковской ГРЭС в посёлке Дедовичи статуса особой экономической зоны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом врио главы региона заявил в ходе встречи с представителями собственника Псковской ГРЭС — ПАО «ОГК-2».

Черноплечий Ю.В Труба ГРЭС

"Владимир Владимирович нашу инициативу поддержал. Соответствующее обращение с позитивной резолюцией президента уже направлено в правительство Российской Федерации», — заявил Михаил Ведерников.

По его мнению, у Псковской ГРЭС — наряду с особой экономической зоной «Моглино» и промышленным электротехническим кластером в Великих Луках — есть все шансы стать ещё одной перспективной инвестиционной площадкой и точкой роста не только Дедовичского айона, но и экономики всей Псковской области.

По словам Ведерникова, «как минимум две компании готовы зайти на площадку ГРЭС и вложить в создание новых производств порядка 20 млрд рублей».

По словам управляющего директора ПАО «ОГК-2» Артема Семиколенова, собственник готов оказывать активное содействие в поиске решений по дальнейшей судьбе электростанции.

«Наша главная задача — сохранить уникальный коллектив станции и выполнить все социальные обязательства», — заявил Артем Семиколенов.

Он заверил, что предприятие продолжит обеспечивать теплом поселок Дедовичи.

Дальнейшей проработкой вариантов развития объекта займётся рабочая группа, в которую вошли представители ПАО «ОГК-2», Псковской ГРЭС, администрации Псковской области и Дедовичского района. Выработанный и согласованный перспективный план развития территории будет представлен в правительство РФ.

Напомним, в 2015 году ПАО «ОГК-2» заявило о неэффективности работы Псковской ГРЭС. Власти Псковской области договорились с собственниками о продлении работы станции до 2021 года: Псковская ГРЭС прошла конкурентный отбор мощности, одновременно власти ищут варианты для сохранения станции и в дальнейшем.