Омск, 17 августа, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Омске за сутки — с 8 утра 16 августа до 8 утра 17 августа — в центр экологического мониторинга и оперативного реагирования поступило 48 жалоб от омичей на загрязнение атмосферного воздуха. Больше всего жалоб (38) оставили жители Советского административного округа. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в минприроды Омской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

Жители Омска сообщали о том, что чувствуют в воздухе химический запах. Поступали жалобы на запах газа и зловоние со свалки.

Основной поток жалоб от населения Советского административного округа на химический запах и запах газа поступил с 21:00 (местн.) 16 августа до 01:30 17 августа. Автоматизированный пост на улице Дмитриева зафиксировал постепенное повышение концентрации сероводорода, однако предельно допустимая концентрация (ПДК) превышена не была. В три часа ночи был зафиксирован скачок концентрации диоксида серы, но превышение ПДК также не произошло.

Жители микрорайона Ясная Поляна жаловались на зловоние с Кировской свалки. По информации ГОиЧС, на территории этой свалки 15 августа потушили пожар. Горение способствовало ускорению процесса разложения, чем и объяснили специалисты запах гниения.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 00:00 до 10:00 (местн.) 17 августа в городе держались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Соответствующую информацию направили 10 городским предприятиям.

В минприроды уточнили, что в условиях НМУ ощущение неприятного запаха возможно даже при соблюдении предприятиями ПДК вредных веществ. Этому способствуют погодные условия — штиль, слабый ветер, туман и так далее. Поэтому при возникновении НМУ качество воздуха в городах ухудшается.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, запах газа донимал омичей в 2017 году. Причём они жаловались не только на зловоние, но и на ухудшение состояния здоровья в связи с экологическими проблемами. Скандал набирал обороты, по факту загрязнения атмосферного воздуха в Омске было возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили, что в городе пахло этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха), концентрация которого была превышена в сотни раз. Виновника выбросов, беспокоивших омичей в Год экологии, так и не нашли.