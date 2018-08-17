Генуя, Италия, 17 августа, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо обвинил компанию Autostrade per l'Italia, которая обслуживала в том числе обрушившийся мост в Генуе, в пренебрежении безопасностью, сообщает Deutsche Welle.

Эдвард Лир. Вид Ниццы с Генуэзской дороги. 1865

По его словам, если операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности, то взять на себя управление автострадами должно государство. Он отметил, что компаниям надо инвестировать в безопасность, а не направлять деньги на дивиденды.

Напомним, 14 августа в Генуе в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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