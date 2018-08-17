Екатеринбург, 17 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Свердловской области количество обращений в надзорные органы в сфере общественного питания за первые шесть месяцев 2018 года увеличилось в 3,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Рататуй». реж Брэд Бёрд. 2007. США Антисанитария

В управлении уточнили, что общее количество поступивших жалоб с января по июнь 2018 года увеличилось на 9,4% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Причём 32% от общего количества поступивших обращений связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения (3031 обращение из 8868 поступивших в первую половину 2018 года).

Обращения связаны с ненадлежащим качеством воды, загрязнением воздуха и проблемами вывоза и хранения бытовых отходов.

Отметим, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело в первой половине 2018 года более одной тысячи внеплановых проверок, в ходе которых было составлено 1057 административных протоколов и наложено 667 штрафов на сумму в размере чуть менее 16 млн рублей.