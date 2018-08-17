Ярославль, 17 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Сербские журналисты начали сбор материала над книгой с рабочим названием «Взгляд на Россию православного иностранца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Wikimedia.org Эмир Кустурица

Инициатором издания стал режиссер Эмир Кустурица. Для работы над книгой в Россию прибыли главный редактор электронной газеты «Искра» Зоран Шапонич и заместитель главного редактора газеты «Вечерние новости» Миролюб Никифоравич.

Помимо сбора материала они планируют публиковать в своих СМИ репортажи — «походные заметки» о России. Журналисты собираются побывать в Ярославле, Архангельске, Вятке, Костроме и ряде других городов. Также сербы посетят Крым и Сибирь.

Среди спикеров сербских журналистов почетные граждане Ярославля меценат Виктор Тырышкин и сенатор Анатолий Лисицын.

«Задача стоит издать не материал-восторг, а представить размышления и наблюдения о том, что увидено, замечено, осознано: о наших людях — простых и властьдержащих, городах и глухих провинциях, надеждах и сомнениях. О Новой России, где по-прежнему истинной ценностью вне времени остается русский человек с его верой в добро и невероятным терпением. Нас будут спрашивать о духовности православной и светской, о ее соответствии сегодняшнему состоянию России. Я буду поднимать темы, связанные с патриотизмом, духовностью, воинскими захоронениями россиян за границей, которые находятся в бесхозном состоянии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Книгу планируют издать в следующем году на сербском языке, ее презентуют на международной выставке в Белграде. После этого книгу переведут на русский язык.