Симферополь, 17 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Крым прибыла норвежская делегация. Цель визита иностранных гостей — деловая. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Аполлинарий Васнецов. Крым. Байдарские ворота. 1890

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По его словам, делегацию возглавляет глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Ожидается рабочая встреча. На ней планируется обсудить подготовку к очередному визиту представителей скандинавской страны. Приезд крупной норвежской делегации запланирован на октябрь 2018 года.

«Норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты», — цитирует РИА Новости слова Гемпеля.

Политик также отметил, что если эти проекты будут реализованы успешно, за ними последуют более крупные.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа с культурным визитом Крым посетила делегация из Японии. В Ялте японские музыканты дали концерт во время празднования Дня города. Ранее, в середине мая, с двухдневным визитом полуостров посетила делегация из Франции.