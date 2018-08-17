Москва, 17 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России установил новые факты проведения военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, от которых страдают мирные жители, сообщает 17 августа пресс-служба ведомства.

Дело №

По данным следствия, 5 августа украинские каратели произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Горловке, в результате чего один мирный житель получил ранения.

Позже, 14 августа, ВСУ обстреляли гражданские объекты в селе Коминтерново, в результате мирная жительница получила осколочное ранение.

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По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Напомним, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое игнорируется ВСУ — Украина продолжает обстрелы из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Так, за сутки 15 августа ВСУ нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по мирным населенным пунктам почти 40 гранат. Сутками ранее украинские войска 13 раз обстреляли ДНР из БМП и минометов, сделав 80 выстрелов из военной техники и выпустив 129 мин.

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