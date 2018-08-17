Санкт-Петербург, 17 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Место производства сим-карт имеет мало отношения к безопасности или к возможности идентифицировать абонентов, но если инициатива о принудительном переводе на сим-карты отечественного производства связана с возможным внедрением модулей цифровой подписи, то это создаст новый крупный рынок, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 17 августа, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин.

Publicdomainpictures.net Сим-карты

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает перевести абонентов всех мобильных операторов на новые сим-карты отечественного производства. На этих сим-картах будут установлены российские системы криптографической защиты, что, по мнению министерства, повысит уровень безопасности. Эксперты оценили стоимость проекта в 5 млрд рублей.

Прямой связи между местом производства сим-карты и уровнем безопасности нет. Карты действительно производит голландская компания, но те ключи, которые на них содержатся, нужны лишь для того, чтобы защитить карту от клонирования. Хотя если в сети появляется «клон», система автоматически отключает его «предшественника».

Никакого отношения к идентификации абонента или его местонахождения это не имеет. Такую информацию спецслужбы запрашивают у операторов. Таким образом, министерство предлагает очень дорогостоящий проект с не очень ясными целями.

Экономическая логика начинает просматриваться только в одном случае — если у этого замысла есть связь с проектом внедрения модулей электронной цифровой подписи на сим-картах. Подобному тому, как работает сейчас система мобильных финансов, ЭЦП будет позволять идентифицировать абонента.

Тот, кто будет производить такие новые сим-карты со встроенным модулем ЭЦП, несомненно, озолотится: «в целях безопасности» их нужно будет менять каждый год, если не чаще, и замена будет принудительной.