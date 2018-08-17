Нью-Дели, 17 августа, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Число жертв крупнейшего в столетии наводнения в Индии достигло 164 человек, сообщает 17 августа Al Arabia.

Карло Сарачени. Наводнение

От действий стихии пострадали свыше 200 тыс. человек, вынужденных искать спасения в специализированных лагерях. В спасательных операциях принимают участие военные, используя десятки вертолетов и сотни лодок.

Напомним, крупнейшее наводнение началось в Индии на прошлой неделе, проливные дожди стали причиной многочисленных оползней. Для помощи пострадавшим было организовано порядка 1 тыс. 500 лагерей, способных вместить свыше 220 тыс. человек.