Валенсия, Испания, 17 августа, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Девять иностранных проповедников-евангелистов не могут покинуть территорию Испании из-за обвинения в нарушении общественного порядка, пишет газета El País 16 августа.

stuart anthony Паника без причины

Девять граждан Германии — выходцы из Кыргызстана, России, Турции и Ирака в возрасте от 19 до 45 лет — провели неделю в тюрьме Валенсии и были выпущены на свободу под залог в размере €3000. Однако суд обязал их являться для отметки каждый вторник, пока идет расследование.

Им вменяется в вину провоцирование паники в валенсийском метро 4 августа. Мужчины начали проповедь в вагоне, которую пассажиры приняли за террористический акт. За четыре минуты службы спасения получили несколько звонков с сообщением о том, что «группа арабов угрожает смертью пассажирам метро», крича в громкоговоритель: «Вы сгорите в аду, мы все умрем». В вагонах началась паника, одна женщина получила телесные повреждения.

Адвокаты арестованных объясняют произошедшее недоразумением. По их словам, панику спровоцировал юноша, начав пародировать проповедников выкриком «давайте все умрем!». Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от одного до шести лет.