Москва, 17 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 30-летием, поздравительная телеграмма опубликована 17 августа на сайте Кремля.

Цитата из х/ф «Вселенная Стивена Хокинга». Реж. Джеймс Марш. 2014. Великобритания, Япония, США Инвалид

Российский лидер отметил, что за годы плодотворной работы организация снискала высокий общественный авторитет, а также многое сделала для решения проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.

Глава государства подчеркнул, что ключевым приоритетом государственной политики и значимым фактором развития России является создание условий для самореализации всех жителей страны.

Напомним, Всероссийское общество инвалидов объединяет около полутора миллионов человек. По стране насчитывается около 13 млн людей с ограниченными физическими возможностями.

Отметим, что в 2014 по инициативе общественных организаций инвалидов Россия присоединилась к проекту «Амбилимпикс» — системе конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью, в котором участвуют 48 стран по всему миру.

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