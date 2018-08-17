Москва, 17 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Общая протяжённость туристических маршрутов по заповедным территориям России на сегодняшний день превысила длину экватора, заявил директор «Росзаповедцентра» Минприроды РФ Андрей Миняев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в горах Алтая

Глава «Росзаповедцентра» уточнил, что «если сложить все действующие туристические маршруты по заповедным территориям России, то их протяженность перекроет длину экватора и составит около 40,5 тыс. км».

Также Андрей Миняев отметил, что к 2024 году в России планируется открыть более 1,2 тыс. км «новых экологических троп».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году 15 энтузиастов-экологов на Сахалине создали инициативную группу и решили объединить свои «дальневосточные» гектары для сохранения уникального уголка сахалинской природы. На объединенных гектарах решено было создать природный парк «Мыс Тихий».

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