Томск, 17 августа, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Пенсионную реформу в стране проводить нужно. Те, кто разбирается в экономике, а таких в стране большинство, понимают, что перемены нужны однозначно, потому что сегодня в России наблюдается демографическая яма и работающих не хватает, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального штаба Томского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Игорь Разживин.

Monoar Время

Тому подтверждение простой пример, у меня мать живёт в Казахстане, там пенсионный возраст повысили, причем сразу на три года, без постепенных переходов. Сегодня она получает пенсию больше, чем раньше получала зарплату, когда работала. Она безбедно живет, откладывает деньги и часто приезжает в гости в Россию. При этом стоит отметить, что выплаты пенсий производит государственный фонд, не частный. То есть в повышении возраста ничего страшного нет, людям не стоит этого бояться. Может быть, России стоит взять за пример опыт других стран, в частности стран СНГ, и посмотреть варианты решения проблемы.

«У российского народа менталитет такой — всегда пугают перемены, их негативно воспринимают, а потом привыкают и видят пользу. К решению вопроса о повышении пенсионного возраста стоит подходить с головой, а не с эмоциями. Первые эмоции всегда отрицательные, а потом, если людям разложить всё по полочкам, то, скорее всего, окажется, что в повышении возраста выхода на пенсию ничего страшного и сверхъестественного нет. Думаю, решение властями данного вопроса будет адекватным для всех, — высказал свое мнение Разживин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»