Махачкала, 17 августа, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Дагестане будет реализован проект «Безналичный Дагестан». Договоренность об этом заключило со Сбербанком правительство республики. На встрече председателя правительства региона Артема Здунова и управляющего региональным отделением ПАО Сбербанк Дмитрием Артемовым 16 августа была подписана «дорожная» карта, которая определяет этапы внедрения безналичной формы расчетов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Терминал для оплаты банковскими картами

По словам Здунова, безналичные расчеты — это не только борьба с коррупцией, но и усиление всех процессов в экономике, привлечение в нее максимального количества субъектов. Первыми населенными пунктами, где будет реализован пилотный проект «Безналичный Дагестан», станут крупнейшие города республики — Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Каспийск. На них приходится более 50% объема наличности.

Читайте также: СМИ: Минфин и МЭР рассматривают варианты ограничений на расчёты наличными

В целом же Дагестан является регионом, в котором объем наличного денежного оборота — один из крупнейших в России. Безналичная форма расчетов будет способствовать установлению прозрачной системы финансовых отношений.

Читайте также: Аналитики сомневаются, что в РФ получится ограничить оплату наличными

Среди первоочередных мероприятий, которые будут проведены в рамках проекта «Безналичный Дагестан», — заключение новых зарплатных проектов с бюджетными организациями, активное внедрение системы безналичной оплаты в организациях ЖКХ и в медицинских учреждениях, перевод общественного транспорта на безналичную оплату проезда.