Париж, 17 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Защитник леверкузенского «Байера» Венделл может стать игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает «Чемпионат».

Fuguito Венделл

«ПСЖ» заинтересован в услугах 25-летнего бразильского защитника и ведёт переговоры с «Байером» о его переходе. При этом сам футболист также хочет перейти в стан чемпиона Франции.

Предполагается, что он заменит Юри Берчича, который этим летом перешёл в «Атлетик» из Бильбао.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Венделл сыграл в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПСЖ» объявил о переходе защитника немецкого «Шальке-04» Тило Керера.

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