Киев, 17 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Закрытие железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет Украине на пользу, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Цитата из х/ф «Ленин в Октябре». Реж. Михаил Ромм. 1937. СССР «Дайте настоящего душителя! Вешателя!»

Говоря о закрытии авиасообщения между двумя странами в 2015 году, министр отметил, что это пошло Украине на пользу, поскольку пассажиропоток вырос в два раза, украинские граждане охотно летают, а авиация развивается.

«Я убежден, что такая же история будет и с железнодорожным и автобусным сообщением», — заявил Омелян в эфире украинского «Пятого канала».

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом эксперты уже отметили, что такие «санкции» нанесут больший урон Украине, чем России, так как закрытие железнодорожного сообщения ударит по украинским трудовым мигрантам.

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