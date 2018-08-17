Ульяновск, 17 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области приняли решение о «перезагрузке» авиационного кластера. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на открытии международного авиатранспортного форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2018» проводится в Ульяновской области с 2011 года

Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2018» проводится в Ульяновской области с 2011 года. В этом году в нём принимают более 200 делегатов, в их числе — губернаторы, руководители предприятий авиационной отрасли, участники кооперации по ведущим авиационным проектам России, представители образовательного и научного сообщества.

Открывая форум, ульяновский губернатор Сергей Морозов отметил, что область «давно зарекомендовала себя как авиационный регион».

«Предприятия авиастроительного направления объединены в единый авиационный кластер. И сегодня наша задача — вписаться в разработанные и утвержденные на федеральном уровне требования для кластеров, чтобы участники нашего авиационного сообщества могли получать необходимую информационную поддержку и иметь возможность в дальнейшем пользоваться субсидиями для реализации кластерных проектов», — подчеркнул Сергей Морозов.

Ulgov.ru Международный авиатранспортный форум «МАТФ-2018» проводится в Ульяновской области с 2011 года

В ходе церемонии открытия форума было подписано соглашение о «перезагрузке» кластера «Ульяновск-Авиа». Подписи под документом поставили представители 11 ведущих компаний: «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск», «Промтех-Ульяновск», «Спектр-Авиа», УКБП, конструкторское бюро «Туполев», центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники «Авиасервис», авиакомпания «Волга-Днепр», а также высшие учебные заведения региона.

Один из участников кластера — АО «АэроКомпозит-Ульяновск» — занимается изготовлением крыла для новейшего пассажирского лайнера МС-21, применяя уникальную технологию вакуумной инфузии. Генеральный директор общества Анатолий Гайданский сообщил, что в следующем году планируется собрать восемь самолетокомплектов.

«Это уже серийные самолеты, которые мы будем выпускать и которые после сертификации пойдут нашим заказчикам. У нас очень амбициозные планы, потому что достаточно большое количество контрактов подписано корпорацией «Иркут». Основная задача сейчас — получить сертификат, сертифицировать самолет, и наращивать сейчас производство. Наши планы — в ближайшие два года нарастить объем производства до 20 самолетов в год», — пояснил генеральный директор АО «АэроКомпозит».

Участники форума подчеркнули необходимость таких встреч для развития авиации не только для Ульяновской области, но и для страны в целом.

«Это уникальный форум. Тут встречаются те, кто строит самолеты, и те, кто их эксплуатирует. Именно этим определяется его эффективность, многогранность и полезность. Многие другие площадки имеют более узкое направление. Этот же форум проводится в Ульяновске именно потому, что здесь производятся самолеты, базируется одна из крупнейших в мире грузовых авиакомпаний, здесь построен современный аэропорт и в ближайшие недели он будет введен в эксплуатацию», — сказал в своем выступлении заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин подчеркнул, что форум позволяет обсудить, «как решить задачи, которые остро стоят перед российской авиационной отраслью». И поблагодарил правительство Ульяновской области и «лично губернатора» Сергея Морозова «за ту поддержку, которая оказывается авиастроителям региона и которая действительно помогает нам сегодня решать государственные задачи». Рогозин выразил уверенность в том, что «такой формат позволит нам выйти на серийное производство авиационной техники».

Председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин акцентировал внимание на значимости форума для экономики региона. И подчеркнул, что «все звенья жизненного цикла — наука, конструкторское звено, производство, эксплуатанты, авиационная власть — должны работать в одной цепи, чтобы вернуть статус авиационной державы нашей стране». По его словам, необходимо реализовать эту работу не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и в сфере существующих госпрограмм гражданской авиации.

«Эта площадка дает возможность актуализировать существующие проблемы в отрасли и, возможно, найти решения, сформулировать задачи и цели на ближайшее будущее», — сказал Рябухин.