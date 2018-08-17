Оренбург, 17 августа, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура судится с муниципальными чиновниками из-за рынка пассажирских перевозок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве, прокуратура требует проведения открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок. До сих пор перевозчики пяти автобусных маршрутов работают с выданными весной временными свидетельствами.

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Срок действия этих разрешений истекает в августе — сентябре. Антимонопольная служба предъявила своё требование к мэрии — отозвать временные свидетельства до 21 августа. В противном случае, как считают в УФАС, действия чиновников могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в отношении субъектов предпринимательства, желающих осуществлять пассажирские перевозки по пяти маршрутам.

Стоит отметить, что рынок пассажирских перевозок Оренбурга в центре многочисленных разбирательств и скандалов с 2017 года. Чиновники объявили конкурс на право осуществления пассажирских перевозок. Но затем неоднократно вносили изменения, что вызвало возмущение и протест со стороны перевозчиков. Заговорили о переделе рынка в городе.

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После претензий перевозчиков прокуратура потребовала от мэрии отменить конкурс. Вначале 2018 года конфликт частных перевозчиков и муниципальных чиновников обострился из-за назначения начальником МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» Артёма Сафиуллина. В марте 2018 года на совещании в Доме советов случился скандал — губернатор выгнал Сафиуллина, а мэру рекомендовал подобрать нового руководителя. У опального директора неожиданно ухудшилось самочувствие, и он ушёл на больничный почти на три месяца. В июне предприятие возглавил Сергей Касьянов, который до этого исполнял обязанности директора МКП.

В мае прокуратура указала на несоответствие Дмитрия Анисимова занимаемой должности начальника городского управления пассажирского транспорта. Сам чиновник заявил, что обладает всеми необходимыми навыками.