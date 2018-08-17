Багдад, 17 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Фермеры центральных и южных земель Ирака покидают свои участки и продают скот из-за нехватки воды для поддержания сельского хозяйства, сообщает агентство Prensa Latina 17 августа.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Засыпанный колодец

Река Тигр в настоящее время превратилась в скудный поток. Оросительные каналы к северу от Багдада иссякли, недостаточно даже питьевой воды. Министерство водных ресурсов не способно обеспечить водой всех нуждающихся фермеров.

Министерство сельского хозяйства обвиняет коллег из министерства водных ресурсов в неиспользовании современных методов, в том числе капельного орошения. В начале года правительство запретило выращивание культур, требующих большого количества воды. На этой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отправился на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопрос нехватки воды.

Специалисты прогнозируют, что до 25% крестьян на юге Ирака могут покинуть свои дома из-за нехватки воды и истощения земли. Этим летом из 10 млн акров земли были обработаны лишь 150 тыс.