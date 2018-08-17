Киев, 17 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Министерство инфраструктуры Украины не смогло обосновать повышение тарифов на перевозку порожних вагонов, заявила глава государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, сообщает 17 августа «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По ее словам, анализ необходимости повышения тарифов должно было провести мининфраструктуры Украины, однако провели «Украинские железные дороги», непосредственно заинтересованные в увеличении тарифов. Ляпина подчеркнула, что аргументация УЖД в ходе обсуждения с регуляторной службой в начале была одной, а к концу сменилась на другую.

Чиновник отметила, что сейчас повышение тарифов выглядит как скрытое повышение инфраструктурной составляющей в железнодорожном тарифе.

Напомним, ранее руководители промышленных ассоциаций обратились к главе правительства Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить повышение тарифов на перевозку порожних вагонов.