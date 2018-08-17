Москва, 17 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Компания Hyundai покажет на предстоящем Московском автосалоне новое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба компании.

M 93 Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe четвёртой генерации будет оборудоваться тремя вариантами двигателей. Два из них будут бензиновыми, мощность их составит 171 л. с. (2,4 л) и 188 л. с. (2,4 л). Также Santa Fe получит турбированный дизельный мотор мощностью 200 л. с. (2,4 л).

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Что касается внешности, то новый кроссовер стал больше по габаритам, колёсная база машины увеличилась до 2765 мм. Передняя часть авто выполнена в соответствии с новым фирменным стилем Hyundai.

В сети появилась информация о стоимости автомобиля. «Известия» со ссылкой на пресс-службку компании сообщают, что базовый вариант комплектации нового Santa Fe можно будет приобрести за 1 млн 999 тыс. рублей, топовый — за 2 млн 699 тыс. рублей.

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Напомним, Hyundai Santa Fe вошел в топ-11 самых ожидаемых на российском рынке автомобилей, данный список ИА REGNUM опубликовало в апреле 2018 года. Информацию о характеристиках новой машины Hyundai обнародовала в июле 2018 года.