Калуга, 17 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. На территории Калужской области за семь месяцев 2018 года было совершено 839 мошенничеств, заявил врио начальника отдела областного УМВД РФ Вадим Кедров, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

По данным ведомства, 67% мошенничеств были совершены дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Представитель УМВД подчеркнул, что чаще всего мошенники обманывают граждан во время приобретения товаров в интернете, а также при иных действиях с банковской картой — в том числе с помощью ложных сообщений о её блокировании или об отмене списания средств.

В регионе также имеют место факты обмана престарелых граждан под видом работников «собеса», «горгаза» под предлогом обмена денег, установки газового оборудования, продажи различных товаров и прочими предлогами. С начала 2018 года был зарегистрирован 21 подобный случай.

Отмечается, что чаще всего потерпевшими являются женщины в возрасте от 65 до 80 лет и одинокие мужчины от 60 до 75 лет.

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