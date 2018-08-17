Пострадавший при взрыве на шахте в Ростовской области остаётся в реанимации
Зверево, Ростовская область, 17 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Один из пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в Ростовской области остаётся в реанимации. Его состояние врачи центральной городской больницы Зверево оценивают как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения 17 августа.
Всего в лечебное учреждение доставлено пятеро пострадавших. Состояние троих удовлетворительное, ещё один горнорабочий находится в состоянии средней степени тяжести.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о ЧП в Зверево поступила спасателям 16 августа в 16:50. На место происшествия оперативно выехала следственная группа, которая устанавливает обстоятельства трагедии.
Напомним, взрыв шпуровых зарядов произошёл при заряжении забоя монтажной камеры лавы. В результате ЧП один горнорабочий погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести.