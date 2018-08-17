Кабул, 17 августа, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Более 250 военнослужащих и 100 мирных жителей Афганистана погибли за прошедшую неделю, заявили 17 августа официальные лица страны, сообщает Ariana News.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Так, боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Газни, в результате чего было убито 145 афганских солдат, а также 60 мирных жителей. Ранения получили более 200 мирных жителей. Также были осуществлены атаки на базы в провинциях Баглан и Фарьяб, где от рук исламистов погибли 45 солдат.

Кроме того, радикалы из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на образовательный центр в афганской столице, в результате чего погибли по меньшей мере 65 человек.

«Вы все видели, как силы безопасности боролись до последней капли крови», — отметил заместитель пресс-секретаря министерства обороны страны Мухаммад Радманиш, комментируя данные этой статистки.

По некоторой информации, не поддерживаемой официальными лицами оборонного ведомства, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли организовать эти теракты.