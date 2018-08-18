Москва, 19 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, отмечается День воздушного флота России. Профессиональный праздник пилотов, авиаторов и работников авиационной инфраструктуры отмечают с 1933 года.

Советский плакат. Наша Родина — родина авиации! 1952

Первый дипломированный лётчик

Первым дипломированным летчиком в истории российской авиации стал Михаил Ефимов. Его путь в лётное дело начался за пределами России. Ефимов учился во Франции у признанного пионера авиастроения Анри Фармана. Первый полёт новоиспеченный лётчик совершил в 1909 году и вскоре стал обучать лётному искусству учеников севастопольской авиашколы. Ефимов внёс еще один вклад в авиацию — именно он изобрел устройство, позволяющее запускать двигатель самолета непосредственно пилоту, не прибегая к посторонней помощи.

М. Н. Ефимов на «Фармане». Авиационные состязания в Ницце. 1910

Отец высшего пилотажа и тарана

Офицер артиллерии Пётр Нестеров увлекся авиацией в 1910 году и уже спустя два года совершил свой первый самостоятельный полёт. Спустя некоторое время он теоретически доказал возможность выполнения глубоких виражей, а затем практически осуществил это. В 1913 году Нестеров сделал замкнутую петлю в вертикальной плоскости, с которой началась эпоха высшего пилотажа. Спустя еще год лётчик совершил свой последний полёт. Он пытался ударить шасси своего самолёта по крылу вражеского «Альбтароса», но просчитался — его легкий «Моран» протаранил противника. Так Нестеров вошёл в историю как первый лётчик, совершивший таран.

Почтовая марка СССР из серии «Деятели отечественной авиации», посвящённая Нестерову. 1963

Пилот, покоривший Северный полюс

Валерий Чкалов начал свой авиационный путь как военный лётчик-истребитель в Ленинградской авиаэскадрилье имени Нестерова. Однако военная карьера не сложилась — за рискованные трюки в воздухе Чкалова неоднократно отстраняли от практики. Вскоре он перешел на новую работу — летчика-испытателя Московского авиационного завода. Здесь он разработал новые фигуры высшего пилотажа — восходящий штопор и замедленную бочку. В 1936 году Чкалов вместе с Георгием Байдуковым и Александром Беляковым совершили перелёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский, за что были награждены званиями Героев Советского Союза. Спустя год тот же экипаж в тяжелых условиях пролетел через Арктику до Ванкувера.

Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта на Дальний Восток. Щёлковский аэродром. 10.08.1936

У Дня воздушного флота России есть два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Последний русский царь в 1912 году велел сформировать воздухоплавательную часть при Главном управлении Генштаба. Спустя два десятка лет Сталин установил традицию 18 августа праздновать День воздушного флота СССР. В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР постановил отмечать праздник в третье воскресенье августа. Эту традицию продолжили и в постсоветской России.