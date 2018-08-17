Заринск, Алтайский край, 17 августа, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Объем средств, направленных «Алтай-Коксом» на создание комфортных и безопасных условий труда работников, предотвращение возможных инцидентов на производстве в первом полугодии 2018 года, составил 77 млн рублей, сообщила 17 августа пресс-служба предприятия.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Отмечается, что большая часть выделенной суммы была потрачена на обеспечение сотрудников спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты. Кроме того, предприятие провело экспертизу промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений.

Предпринятые меры позволили улучшить условия труда 39 человек, при этом более 300 сотрудников смогли пройти обучение в сфере охраны труда.

«Алтай-Кокс» — один из лидеров в производстве кокса в России. На его долю приходится 15% всей российской продукции. Предприятие выполняет весь технологический цикл — от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции. Компания расположена в Сибирском федеральном округе, в непосредственной близости от добывающих предприятий Кузнецкого угольного бассейна, где добывают 80% всего коксующегося угля в России.