Пермь, 17 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Перми скончалась одна из женщин, которые пострадали при взрыве на пороховом заводе в Соликамске. Медики оказались бессильными и не смогли спасти жизнь местной жительницы, которая получила ожоги 80% тела, сообщают местные СМИ. Смерть женщины наступила в ожоговом центре больницы №21.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа на соликамском заводе «Урал» произошла технологическая вспышка пороха. В результате две работницы получили серьёзные травмы. Женщин сначала доставили в больницу Березников, затем бригада санавиации транспортировала пострадавших в краевую столицу.

Добавим, что по факту ЧП на предприятии следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В связи с гибелью одной из пострадавших, скорее всего, последует переквалификация.