Омск, 17 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. В Омске на улице Шебалдина на дороге образовался огромный провал. Чтобы автолюбители не угодили в яму, неравнодушные омичи вставили в неё ветки.

Скриншот со страницы группы «REGIK55». Vk.com Огромная яма на дороге в Омске

Видео с провалом появилось 17 августа на странице паблика Regik55 в соцсети «ВКонтакте». Автор ролика, в дополнение к веткам, обвёл яму светящейся краской.

Подписчики паблика омича похвалили:

«Автор молодец, не пожалел ни времени, ни средств, чтобы обозначить яму краской, светящейся в темноте».

Также омичи подчеркнули, что устранением провала должны заниматься соответствующие службы, однако на месте ямы — «тишана».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск со своими дорогами однажды прославился на всю страну. В апреле 2016 года с темы разбитых омских дорог началась «прямая линия» президента РФ Владимира Путина.

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После этого региональные власти начали оперативно устранять «катастрофу» на дорогах. На это ушло более миллиарда рублей.

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Стоит отметить, что в 2016 году омичи периодически брали инициативу в свои руки и пытались устранить недостатки на дорогах своими силами. Одна из омичек заделывала ямы на дорогах особенно старательно. Горожане прозвали её «дорожной феей» и в основном одобряли её действия. Несмотря на то, что чиновники были против самостоятельного ремонта дорог омичами. Они объясняли это тем, что дилетантский ремонт может привести к ещё более печальным последствиям.

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